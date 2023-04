Dal Nord Ovest - Muore per un malore improvviso davanti ad un bar

È morto per un infarto nonostante i tentativi di rianimarlo degli operatori Croce verde di Bricherasio.

È accaduto questa mattina poco prima delle 11 a Luserna San Giovanni nella piazza centrale del paese. L'uomo è stato preso dal malore nel dehors di un bar e per lui non c'è stato più nulla da fare. Sul posto due ambulanze della Croce verde di Bricherasio, la polizia locale e i carabinieri di Luserna San Giovanni che hanno sentito i testimoni per ricostruire l'accaduto.