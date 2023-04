C'è anche un estintore tra i rifiuti abbandonati a Viverone ma c'è sempre qualcuno che pulisce

Rifiuti abbandonati in frazione Masseria. Perfino un estintore. Lo segnala il sindaco di Viverone Renzo Carisio, da sempre molto attento alla cura del bene pubblico: “E dire che in paese c'è il porta a porta, i bidoni per le seconde case e il centro di conferimento aperto tutti i sabato mattina”.

E ha aggiunto: “Anche durante le festività, qualcuno ha lavorato per la collettività – commenta - Un consigliere ed alcuni volontari della Protezione Civile hanno svuotato i cestini dei rifiuti lungo la passeggiata per garantire il decoro della zona coadiuvati dal vicesindaco. Nella giornata di Pasqua un grave intasamento di scarichi fognari in un campeggio, che rischiava uno sversamento a lago, ha richiesto la costante presenza del vice, che ha fatto intervenire il personale della SII e mezzi privati dalle 8,30 del mattino sino alle 23 quando si sono concluse le operazioni di svuotamento della linea fognaria. Un grazie a tutti”.