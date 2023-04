Studenti biellesi uniti per “Creare un ambiente inclusivo" con "Terra della lana"

La Provincia di Biella, a latere dell’iniziativa ”Terra della Lana: Sport, Benessere, Turismo e Moda“, promuove un progetto specifico nato dalla collaborazione tra la Provincia di Biella, il Comitato organizzatore di Terra della Lana, ASAD Biella, Sportivamente, MIUR (Ufficio Scolastico Territoriale – Ufficio X - Ufficio Educazione Fisica), Croce Rossa di Biella e tutti i comuni facenti parte di Terra della Lana: Biella (comune capofila), Andorno Micca, Benna, Candelo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Coggiola, Cossato, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mongrando, Muzzano, Occhieppo Inferiore, Pettinengo, Piatto, Pollone, Ponderano, Pray, Ronco Biellese, Roppolo, Sandigliano, Sordevolo, Tavigliano, Valdengo, Valdilana, Verrone, Vigliano Biellese e Viverone.

L’azione specifica denominata “Creare un ambiente inclusivo grazie agli studenti” si colloca all’interno della tematica diritto allo studio, per l’inclusione di studenti disabili di tutte le scuole superiori biellesi, IIS “Giuseppe e Quintino Sella”, Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Amedeo Avogadro”, IIS “Eugenio Bona”, IIS “Quintino Sella”, IIS “Gae Aulenti”, IIS del Cossatese e Valle Strona, ma coinvolge tutte le scuole di ogni ordine e grado, al fine di diffondere fin dalla primissima età la cultura dell’inclusione.

Lo spirito dell’iniziativa è totalmente in linea con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite (CRPD) che evidenzia la necessità di promuovere un welfare inclusivo che sia in grado di attivare le risorse del territorio per garantire la piena cittadinanza delle persone con disabilità intesa come la massima espressione delle proprie competenze e abilità senza essere considerate come “oggetti di intervento” ma di diritto.

L’idea nasce a seguito del confronto avvenuto con i rappresentanti del Comitato Organizzatore Terra della Lana, ASAD Biella, Sportivamente, MIUR (Ufficio Scolastico Territoriale – Ufficio X - Ufficio Educazione Fisica) e Croce Rossa di Biella per incentivare la realizzazione di iniziative rivolte agli studenti con disabilità, nell’ottica di una totale integrazione in ambito extrascolastico.

“Ho fortemente voluto promuovere questa iniziativa specifica – spiega il Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo – per due ordini di ragioni. Il primo è sicuramente proseguire nel potenziamento della rete relazionale di supporto ai ragazzi con disabilità soprattutto in ambito extrascolastico, in quanto a mio avviso è proprio questo l’anello felice di congiunzione tra la scuola e la famiglia, quello da cui trarre la massima soddisfazione in termini di benessere, sviluppo di competenze e capacità proprie della persona. Il secondo motivo è legato alla volontà di valorizzare i 32 comuni, e non solo, già aderenti al progetto Terra della lana, che sono da mesi impegnati a realizzare iniziative sui propri territori, dai quali è probabile che proverranno le ragazze ed i ragazzi coinvolti nel progetto provinciale. La Provincia di Biella infatti, proprio per la sua natura di ente di area vasta, ha il dovere di intervenire, anche economicamente, su azioni di sistema di dimensione più ampia ed è per tale ragione che ho ritenuto di dover partecipare con un contributo rilevante, pari ad euro 32.000,00, peraltro già formalmente stanziato a favore del Comitato Terra della Lana”.

Grazie ai progetti che vengono organizzati sul territorio e i successivi eventi, gli studenti delle scuole superiori (ma anche delle scuole di ogni ordine e grado, per un’azione a 360 gradi) potranno sperimentarsi in diversi ruoli e diversi ambiti nell’ottica di una formazione arricchente anche sotto il profilo emozionale. L’anno scolastico e i progetti legati alle scuole (già in atto dal principio dell’anno scolastico) si concluderanno con una grande dimostrazione finale che coinvolgerà tutti gli istituti del territorio che hanno ospitato i progetti e che vedrà la partecipazione delle studentesse e degli studenti con i loro insegnanti, con il supporto dei tecnici appositamente formati per poter attivare e svolgere questa tipologia di percorsi sul territorio. Gli studenti che parteciperanno al progetto verranno tutti coinvolti per la realizzazione dell’evento con una particolare attenzione agli studenti con disabilità.

In ogni istituto si stanno effettuando degli incontri con i singoli gruppi classe in cui i tecnici sportivi di Sportivamente, raccontano il mondo di Special Olympics Italia in previsione di PLAY THE GAMES – BIELLA 2023, che si svolgeranno a Biella dal 12 al 14 maggio, ed attraverso il racconto delle diverse esperienze si raccolgono le manifestazioni di interesse degli studenti illustrando parallelamente quale sarà il loro coinvolgimento nell’iniziativa. I progetti di formazione vengono strutturati per sviluppare appositi percorsi che possano avvicinare gli studenti con disabilità alle realtà sportive che operano sul territorio.