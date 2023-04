Spreco acqua, Delsignore “I droni violano la privacy”

Prime reazioni pubbliche a seguito della dichiarazione del Presidente Cordar Gabriele Martinazzo sull’eventuale utilizzo di droni per individuare e sanzionare chi irriga prati e giardini in questo periodo eccezionale di siccità.

Si tratta del Consigliere Comunale di Pollone Paolo Delsignore: “Nel caso questa ipotesi diventi realtà io denuncerò la violazione della privacy. Sono stanco dello Stato di polizia, io sono per lo stato verso i cittadini.

Paolo Delsignore si è già occupato del tema spreco di acqua: “A Pollone, vicino alla casetta a dell’acqua potabile per i cittadini, c’è una fontana a getto continuo che perde 3000 litri l’ora e 90000 al giorno. In un cartello lasciato nel giugno scorso da Cordar si giustificava questa situazione con il mantenimento della potabilità dell’acqua in caso di eventuali controllo dell’ASL: da quel momento la fontana ha perso 22 milioni di litri”.

“Ritengo – obietta Delsignore – questa spiegazione ingiustificabile perché anche un bambino capisce che l’acqua non va tenuta stagnante. E ritengo che sia fattibile tecnicamente raccogliere quest’acqua oppure rimetterla in acquedotto, invece di sprecarla”.

“La mia è stata una provocazione perché il Cordar non ha droni e rispetta la privacy. – replica Martinazzo – Molti mi hanno scritto condividendola perché l’anno scorso, dopo le ordinanze dei sindaci, ci sono state persone che bagnavano il prato di notte per non farsi vedere. E’ stato un modo per fare riflettere la gente che è meglio avere l’acqua da bere e per lavarsi invece che per bagnare il prato”.

“Quanto alla fontana di Pollone – continua Martinazzo – l’anno scorso la dirigente del Cordar competente ha scritto a Delsignore per dire che quell’impianto perderebbe comunque anche se venisse chiuso. Quella fontana è stata individuata dall’ASL per i prelievi. Il Comune di Pollone, di cui Delsignore è consigliere, è libero di chiuderla e individuarne un altra dove effettuare gli stessi prelievi”.