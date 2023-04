Sciopero generale il 21.04.2023 e il 01.05.2023

Il Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego, pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica, riporta che il Sindacato CUB ha proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di venerdì 21 aprile compreso il primo turno montante per i turnisti. Nella giornata potrebbero quindi non essere garantite, presso l'ASL BI di Biella, le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza.

Il Sindacato USI CIT ha proclamato inoltre anche lo sciopero generale di tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati per l’intera giornata di lunedì 1 maggio. Nella suddetta giornata potrebbero quindi non essere garantite, presso l'ASL BI di Biella, le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza.