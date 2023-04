Croce Rossa, a Candelo una struttura di primo ricovero per 30 persone

Continuano le attività addestrative della Croce Rossa di Biella. Nei giorni scorsi, attraverso il coordinamento diretto del Comune di Candelo nella persona del Comandante della Polizia Locale, si è allestita una struttura di primo ricovero per garantire l’ospitalità di 30 persone.

“Nell’ottica della centralità del ruolo delle Autorità comunali in caso di emergenza e valorizzando la sinergia tra Enti e Associazioni di volontariato presenti sul territorio, l’evento si è svolto attraverso la collaborazione della Croce Rossa Italiana, la Polizia Locale, il Gruppo comunale di protezione civile di Candelo e il Gruppo comunale di protezione civile di Tollegno – si legge nel post della CRI di Biella - Oltre alla totale autonomia relativa alla funzionalità della struttura campale, sono stati garantiti una Segreteria da Campo, un Posto di Comando Avanzato, una struttura per il censimento delle esigenze della popolazione sfollata e una adibita a ricovero per 30 persone, oltre all’erogazione di bevande calde. Inoltre un Pilota UAS del Comitato di Biella ha impiegato un drone per testare l’acquisizione di materiale video e fotografico utile in caso di ricerca persone scomparse o eventi emergenziali. Da una prima analisi sono evidenti i risultati ottenuti attraverso la costante attività formativa pratica svolta fino a oggi, focalizzando specialmente l’attenzione sulle capacità di coordinamento, utilizzo del materiale logistico e tecnologico in dotazione”.