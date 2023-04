Biella, la Polizia compie 171 anni: a Città Studi la cerimonia FOTO e VIDEO

Si è da poco conclusa la cerimonia per il 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, andata in scena nella mattinata di oggi, 12 aprile, all'Auditorium di Città Studi, a Biella. Presenti le massime autorità istituzionali, civili, religiose e militari della provincia.

Agli interventi del Presidente della Repubblica, del ministro dell'Interno e del capo della Polizia, è seguito il discorso del Questore Claudio Ciccimarra che illustrato le attività e i risultati conseguiti nel 2022 da tutte le forze di Polizia. Inoltre, sono stati premiati gli operatori della Polizia di Stato particolarmente distintisi in operazioni di servizio e di soccorso pubblico.

In particolare, il Questore ha fornito una panoramica dell’attività svolta dalla Questura nel corso dell’ultimo anno rimarcando l’impegno e la professionalità dimostrata per far fronte ad eventi di ordine e sicurezza pubblica da parte delle donne e uomini della Polizia di Stato di Biella. Un cenno è stato fatto in relazione al rave party, alla parata dell’orgoglio e alla visita dell’Ambasciatore israeliano qui a Biella, eventi che hanno interessato la comunità biellese per diversi aspetti. Infine, è stato rivolto un appello a tutti i cittadini, specie i più giovani, di farsi promotori di una cultura della legalità diretta a implementare il senso di sicurezza di ognuno soprattutto mediante il coraggio di denunciare fenomeni che possono apparire ingiusti. Il Questore ha anche rimarcato la collaborazione con le scuole del territorio, il Liceo Sella e l'Alberghiero in particolare.

"È indubbio che il territorio in cui viviamo sia caratterizzato da un tasso di criminalità inferiore alla media nazionale -ha affermato il Questore - tuttavia, non sono mancati fenomeni criminosi e sociali dei quali la nostra realtà è stata, ed è tutt’oggi, sicuramente interessata, fronteggiati sempre e comunque con risposte importanti ed immediate. Sono proprio tali risposte che vanno valorizzate e portate all’esterno della Questura e ciò non tanto per esaltare il nostro operato, quanto piuttosto perché è solo la conoscenza di tale attività che – al di là del decremento statistico dei reati commessi - può favorire una più adeguata percezione della sicurezza. Se, infatti, aumentano gli arresti e diminuiscono i reati, ma cresce la sensazione di insicurezza vuol dire che c’è stato un difetto di comunicazione, vuol dire che la nostra attività di prevenzione o contrasto, potrà anche essere stata svolta bene ma di certo non sarà stata trasmessa al meglio. A tale scopo quest’anno, adeguandoci ai moderni tempi digitali, abbiamo inteso valorizzare anche l’utilizzo dei canali social aprendo una nostra pagina Facebook, un profilo Instagram ed implementando il sito web". "La promessa che oggi vi faccio, nella veste di Questore e di poliziotto - ha concluso il Questore - è che il nostro “esserci sempre” non verrà mai a mancare. Per finire, mi rivolgo a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato di Biella: è a voi che oggi dico “grazie” per l’insormontabile impegno, la dedizione, l’umiltà, l’integrità e la professionalità con cui riuscite a portare sempre più in alto il nome della Polizia di Stato. Oggi più che mai mi dico fiero, orgoglioso e soprattutto onorato di essere la vostra guida. W la Polizia di Stato, W l’Italia".

La cerimonia è proseguita con la consegna dei premi al personale della Polizia di Stato che si è distinto per importanti operazioni di polizia, e la consegna di un permesso di soggiorno per protezione speciale al cittadino marocchino, Sig. EL KHARRAZ Salaheddine, che, con grande coraggio e spirito di altruismo, riusciva a trarre in salvo un minore e il padre intrappolati in un edificio in fiamme.

Di seguito l’elenco dei premiati:

1) Lode: - Isp. VITTORINI Vittorio

- Sov. MAURO Davide

- V. Sov. PALMIERI Fabrizio

- V. Sov. TRONCO Enrico

- Ass. C.C. BUSANCANO Mauro

- Ass. C.C. D’ALESSANDRO Gianluigi

- Ass. C.C. DE GIOIA Claudio

- Ass. C. PANETTO Gianluca

2) Lode: - Sost. Comm. TEOLIS Antonella

- Isp. Sup. FIORELLI Giuliana

- V. Sov. REMUS Claudio

- Ass. C.C. BARBATO Antonio

- Ass. C. BELTRALLO Giovanni Onofrio 3) Lode:

- Isp. ZUCCO Adriano - V. Sov. GOZZI Cristiano

- V. Sov. PALMIERI Fabrizio

- V. Sov. TRONCO Enrico

- Ass. C.C. BUSANCANO Mauro

- Ass. C.C. D’ALESSANDRO Gianluigi

- Ass. CARROCCETTO Salvatore

- Ass. C. PANETTO Gianluca

4) Encomio: - Ass. C.C. SACCUMAN Marco

5) Encomio Solenne: - Ass. C.C. KOFFI TEYA Alessandro

6) Encomio: - Isp. RODANI Andrea

- Isp. VITTORINI Vittorio

- Sov. MAURO Davide

7) Encomio Solenne: - Sov. MAURO Davide

8) Encomio: - V. Sov. TRONCO Enrico

- Ass. C.C. KOFFI TEYA Alessandro

- Ass. C.C. D’ALESSANDRO Gianluigi

9) Lode: - Ass. C. BELTRALLO Giovanni Onofrio.