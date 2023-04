Inizieranno alle 8 di lunedì 17 aprile i lavori di manomissione di suolo pubblico in attraversamento ed in percorrenza a Sostegno, tra i km 3+650 e 3+780 della Strada Provinciale 236 Crevacuore–Sostegno, dove, fino al 19 aprile, nella fascia oraria 8-18, saranno in vigore il senso unico alternato regolato da semaforo mobile ed il limite di 30 km/h.