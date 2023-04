Andorno, ruspe al lavoro per dare vita a nuova area verde lungo la provinciale, FOTO

Andorno, ruspe al lavoro per dare vita a nuova area verde lungo la provinciale

Lì dove una volta c'era un campo da calcio lungo la provinciale ad Andorno, saranno realizzati un parco giochi e una fontana di quelle a raso terra con tanto di luci colorate. L'area è stata delimitata con le reti arancioni e le ruspe sono al lavoro.

I fondi con i quali il progetto sarà realizzato sono quelli dei comuni confinanti con le ragioni a statuto speciale. Il campo è stato acquistato dalla parrocchia l'anno passato.

Non è però tutto: sempre con gli stessi fondi dall'altra parte della strada dove c'era fino a qualche tempo fa il parco giochi, è stata ricavata una seconda piazza, anche questa come l'altra, pedonale, con pavimento in cubetti di luserna, panchine e arredi vari.