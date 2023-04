Strepitosa Bi Roller: Annibale Sangiorgi argento nel giro sprint e Susanna Rocchetti bronzo nella 5000 metri

Ottimo esordio di circuito Interregionale CNO di pattinaggio corsa per Bi Roller Pattinaggio Biella che il giorno di Pasquetta ha portato i suoi atleti a gareggiare nella pista di Paderno d’Adda, conquistando risultati brillanti che fanno ben sperare in una ricca stagione di successi.

Per tutto il giorno si sono svolte gare e alternati sulla pista atleti delle diverse categorie: si è iniziato alle 9 del mattino con la categoria Ragazzi femmine e maschi che ha visto in gara Matilde Granitzio che con grinta ha affrontato la sua seconda esperienza agonistica e Andrea Mazzola che ha fatto buoni tempi nel giro sprint e per un soffio ha sfiorato la finale nella gara lunga a punti. Poi è stata la volta dei più piccoli che ha visto scendere in pista Mattia Tamburrano, categoria Giovanissimi, che ha corso molto bene superando anche una caduta che lo ha visto vittima mentre con energia e grinta stava davanti al gruppo nella gara dei 600 metri in linea.

Per gli Esordienti è stato Stefano Minichiello il portacolori della squadra biellese che ha gareggiato con determinazione e molta voglia di fare. Per i due giovanissimi agonisti biellesi che si sono conquistati un prezioso attestato di partecipazione all’evento si trattava della loro terza gara e, per la prima volta, era una competizione con un così nutrito numero di concorrenti. Complimenti per aver vinto l’emozione ed essersi divertiti! Al pomeriggio hanno corso le categorie Allievi, Junior e Senior. Bravissime le atlete Emma Valli e Camilla Siletti, categorie Allieve, anche loro alle prime esperienze di gara, che hanno saputo difendersi all’interno di un agguerrito gruppo di pattinatrici. Hanno affrontato il giro sprint e la 5000 metri con traguardi volanti. Per la pari categoria maschile, strepitoso Annibale Sangiorgi che ha conquistato prima con grande competenza tecnica la finale nel giro sprint e poi ha gareggiato ancor meglio nella fase conclusiva conquistando una meritatissima 2° posizione sul podio. Ottima la sua prestazione anche nella gara 5000 a traguardi volanti dove ha corso con intelligenza e strategia, chiudendo in 8° posizione.

I due risultati sommati gli hanno valso la 3° posizione sul podio nella classifica combinata. Bravissimo anche Michele Rocchetti della pari categoria che ha ottenuto la 10° posizione sia nel giro sprint che nella gara lunga. Nella categoria maggiore, Junior, una super Susanna Rocchetti ha gareggiato con intelligenza e grinta nella gara lunga 5000 a traguardi volanti conquistando la 3° posizione, ottima anche la sua 7° posizione nel giro sprint. Così si è chiusa la prima giornata di circuito CNO e CNO PLUS che vedrà gli atleti biellesi impegni in altri 9 appuntamenti nel corso della stagione, di cui uno a Biella, organizzato dalla stessa Bi Roller che si svolgerà in Panoramica Zegna nei giorni 23 e 24 settembre.

Il prossimo appuntamento agonistico per Bi Roller è in programma per domenica 16 aprile a Torino alla Colletta per i Campionati Regionali Pista Sopraelevata durante i quali gli atleti biellesi si aggiudicheranno la partecipazione ai Campionati Italiani Pista che si disputeranno per le diverse categorie tra giugno e luglio. E poi la settimana successiva, dal 20 al 23 aprile, un nutrito gruppo di biellesi parteciperà alla 3 giorni a Geisingen, gara internazionale che si svolge in Germania. Bi Roller come sempre ringrazia gli sponsor Acqua Lauretana e Sellmat per il supporto.