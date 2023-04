Andrigo/Ferla vincono la Louisiana di Pasquetta FOTO

Grande successo di partecipazione lunedì al Gc Cavaglià per la classica Louisiana di Pasquetta by InBarcaTo (18 buche a coppie louisiana medal) conclusa nel pomeriggio con la consueta abbondante grigliata. Tra le 47 coppie al via i migliori sono stati Giorgio Andrigo e Cristina Ferla che si sono imposti nel lordo con lo score di 65 (-3). Nel netto vittoria di Elena Chiodini/Mirco Chester Planta con 57, seguiti da Akiko Yamashita/Kingo Yamashita con 60 e Roberto Lanza/Roberto Ferrara con 61. Prima coppia mista Matteo Mattana/Maria Josè Delfino con 62.

Un centinaio di giocatori hanno partecipato sabato al Gc Cavaglià a What's Golf (18 buche, Stableford, 3 categorie), circuito di gare che si disputa sui principali campi del Piemonte organizzato dal Golf Grugliasco e Pinerolo.Premiati. 1° Lordo Paolo Protti Cavaglia' 31. 1a Categoria: categoria 1° Netto Giovanni Vulcano Cervino 41, 2° Netto Giacomo Gioli Torrione Grugliasco 40, 3° Netto Paolo Falco Pinerolo - Pragelato 39. 2° Categoria: 1° Netto Ettore Ilari Conero 46, 2° Netto Simone Lacagnina Cavaglia' 44, 3° Netto Giovanni Guasti Pinerolo - Pragelato 41. 3° Categoria: 1° Netto Luca Edoardo Fontana Pinerolo - Pragelato 40, 2° Netto Giuseppe Capello Grugliasco 40, 3° Netto Massimo Giordano Grugliasco 39. 1° Ladies Giovanna Magarini Cavaglia' 36. 1° Seniores Renzo Trombotto Pinerolo - Pragelato 40.

Dopo il lungo weekend pasquale prosegue l’attività al Golf Club Cavaglià.Sabato torna il Torneo Inner Wheel Santhià e Crescentino (Louisiana a coppie, 18 buche Stableford), evento benefico giunto alla 14esima edizione. La gara avrà come ospite d’onore l’ex campionessa di sci alpino Bibiana Perez ed il ricavato della manifestazione verrà devoluto all’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma. Previsto pacco gara per tutti i partecipanti (con palline, riso, gorgonzola...) e una degustazione alla sosta buvette di metà gara, mentre sarà possibile partecipare (previa prenotazione al ristorante) alla cena di chiusura della giornata (ore 20 circa).

Domenica si giocherà il Memorial Mario Marcianesi by M&A (18 buche Stableford 3 categorie) con in palio bottiglie pregiate per i migliori. Dopo la premiazione sarà offerto a tutti i partecipanti un rinfresco con pasta. La gara fa parte di un circuito di 3 prove by M&A che si svolgeranno nel corso della stagione a Cavaglià con premio finale al 1° classificato netto (somma dei 3 score).Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.