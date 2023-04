A Chiavazza lo spettacolo "Tute blu! in missione per conto di Dio!"

Acciaieria in crisi, si decide di mettere in cassa integrazione un elevato numero di dipendenti. Cominciano quindi le difficoltà per tutti: dai dirigenti, agli impiegati amministrativi, sino agli operai e le loro famiglie. Gli ex dipendenti realizzano uno spettacolo teatrale e musicale per raccogliere dei fondi.

Una missione praticamente impossibile. O forse no. Tutto può succedere se si è in "MISSIONE PER CONTO DI DIO!"

Appuntamento sabato 15 aprile alle ore 21 al Teatro parrocchiale di Chiavazza.