Ancora sangue sulle strade del Piemonte, scontro auto-moto fatale ad un centauro

Ancora sangue sulle strade del Piemonte nei giorni della Pasqua. Dopo l'incidente mortale avvenuto ieri tra Agliè e Bairo, costato alla vita ad un motociclista, un altro centauro ha perso la vita, questa volta a Torino.

Nel sinistro avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 10 aprile, in corso Vittorio Emanuele II, all'angolo con corso Inghilterra, il motociclista a bordo di una Honda è morto a seguito dello scontro con una Fiat Panda, che poi si è ribaltata a causa del sinistro.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, ma per l'uomo non vi è stato nulla da fare. Gli uomini della Croce Verde hanno poi prestato soccorso ai tre occupanti della vettura, tutti trasportati al Cto ma per fortuna non in condizioni gravi. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale, che adesso si sta occupando di ricostruire la dinamica esatta del tragico incidente.