Vede due giovani tagliare legna in piena notte, pensa sia un furto ma è una bravata (foto di repertorio)

Un residente nota in piena notte alcuni ragazzini intenti a tagliare legna da un albero di sua proprietà e, pensando ad un furto, allerta le forze dell'ordine. In realtà era una bravata, come spiegato dai due giovani, alla presenza dei Carabinieri.

Gli stessi si sono poi accordati con il proprietario. È successo poco prima della mezzanotte di ieri, 10 aprile, in Valle Elvo.