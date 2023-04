Traffico rallentato a Sagliano Micca per un incidente stradale, avvenuto in via Torino nel pomeriggio di oggi, 11 aprile.

A rimanere coinvolti nel tamponamento un furgoncino e un'auto. Stando alle prime informazioni raccolte, ci sarebbero dei feriti. Sul posto, oltre al personale della pulizia della strada, anche sanitari del 118 e forze dell'ordine.