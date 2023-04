Picanol a Citta' Studi per concretizzare l'accordo, VIDEO

Non solo parole ma intenzioni e promesse mantenute. Il 3 aprile il world sales manager di Picanol Kurt Lamkowski, accompagnato dall’area manager Adriano Oggionni e dall’agente di zona Stasia Maria Cristina, Imcotex, si è recato in visita a Città Studi, dove ha incontrato il presidente Pier Ettore Pellerey e Alberto Pezzin della TCP Engineering.

È emerso da subito un grande entusiasmo visitando la struttura, l’auditorium, le aule e la biblioteca di Cittá Studi. Il Sig Lamkowski si é immediatamente reso disponibile a raccontare attraverso un'intervista, lo scopo dell'accordo stretto, volto ad incentivare e sostenere la formazione di nuove figure da introdurre nei reparti di tessitura delle nostre aziende.

La potenziale sinergia é stata spiegata chiaramente: incentivare e avvicinare i giovani al nostro prezioso mondo tessile, con formazioni di alto livello, per mantenere nel nostro territorio un patrimonio importante conosciuto in tutto il mondo per la qualità dei suoi tessuti. Picanol, come tutti i partner sostenitori delprogetto Academy, é difatti fortemente impegnata nella valorizzazione del proprio territorio ed al mantenimento delle proprie aree produttive in esso.

Il giorno successivo la delegazione, sempre accompagnata da Silvia Ghione, sostenitrice del progetto insieme a Maria Cristina Stasia, si é recata in visita presso la TFC di Casoni, dove il primo corso su telaio Picanol é già partito, per salutare i docenti, i partecipanti e Carlo Debernardi della Botto Giuseppe che ha commissionato la prima sessione.

I corsi di formazione sono gratuiti per chi desidera aderire, ma l’impegno sostenuto da tutto lo staff é di grande valore.