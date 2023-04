Non è in pericolo di vita la donna rimasta ferita, a seguito di un incidente stradale, avvenuto intorno alle 11 di ieri, 10 aprile, a Pollone.

La conducente, una 63enne di Sordevolo, è stata subito assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso in codice verde. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.