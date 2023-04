Biella in lutto per la morte di Gianni Acquadro, era lo storico titolare della macelleria di via Italia

Biella in lutto per la morte di Gianni Acquadro Pacera, storico titolare dell'omonima macelleria ubicata in via Italia, nel quartiere Riva. Aveva 88 anni.

Fin dal 1960, data di apertura della sua attività, ha servito con cortesia e passione generazioni di biellesi. Fino al Natale dello scorso anno, è rimasto dietro il bancone ad aiutare il figlio Massimo. Conosciuto per essere un gran lavoratore, apprezzato per le sue qualità umane e professionali.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di Cossila San Grato. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 10.30 di giovedì 13 aprile.