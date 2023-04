Pasqua in allegria a Valle Mosso con gli ospiti della Casa di Riposo

Con l’avvicinarsi della Pasqua, il personale della Casa di Riposo “Emilio Reda” di Valle Mosso ha organizzato alcuni momenti di festa per gli ospiti, proponendo sia eventi ludici e ricreativi che di preghiera.

“Lunedì scorso - affermano gli animatori della struttura - grazie alla preziosa collaborazione e disponibilità del Musicista Giuseppe, abbiamo proposto un pomeriggio in musica, sulle note della sua fisarmonica. Come in altre occasioni, tanto gli anziani quanto gli operatori si sono dilettati in danze tradizionali, allietando tutti gli altri presenti. Inoltre, come ormai da tradizione, venerdì, dopo la grande tombolata di Pasqua, è stato aperto il maxi-uovo di cioccolato, portando gioia e serenità ai nostri nonni. Questa iniziativa permette sempre ad ognuno di sentirsi 'coccolato' da un calore fraterno e familiare. Infine, nei giorni scorsi, don Mario ha celebrato la Santa Messa di Pasqua, con una intenzione speciale per la pace in tutto il mondo. Gli ospiti partecipano sempre con molto entusiasmo ai momenti di preghiera e, per questa ragione, ringraziamo calorosamente il nostro Parroco”.

Con l’arrivo della primavera e con il clima più caldo, verranno riproposti alcuni eventi festosi in terrazza, anche con il coinvolgimento delle realtà locali, aiutando chi vive in struttura a sentirsi parte viva della comunità circostante.