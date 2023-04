A Vigliano settimana del book crossing in biblioteca

Una settimana dedicata al book crossing alla Biblioteca Comunale "Aldo Sola" di Vigliano Biellese.

“Disponiamo di numerosi volumi che, già presenti in biblioteca in più copie, abbiamo deciso di destinare alla distribuzione gratuita, affinché siano letti e apprezzati in un processo virtuoso che possa ampliare la conoscenza e accrescere la passione per la lettura – si legge nella nota del Comune - All'esterno della Biblioteca, tempo permettendo, potrete trovare centinaia di volumi di ogni genere, scegliere il vostro e iniziare la lettura! Vi aspettiamo in biblioteca”.

L'evento avrà luogo da oggi fino a venerdì 14 aprile, dalle 14.30 alle 18. I libri sono a totale disposizione di chiunque voglia prenderli per leggerli e farli circolare a loro volta.

Per info: 015811887 (da martedì a venerdì, dalle 14.30 alle 18)o biblioteca@vigliano.info