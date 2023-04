Caffè del Benessere, si parla di ipertensione arteriosa con il dottor Berto

Nuovo appuntamento per il Caffè del Benessere che oggi, di fronte ad una settantina di persone, ha avauto come relatore il medico nefrologo Ilario Mauro Berto che ha trattato l'argomento "Ipertensione arteriosa".

L'Associazione ANZITUTTO che organizza i "Caffè del Benessere", in questo caso grazie alla fattiva collaborazione dei Volontari dell'Oratorio Santo Stefano, fa parte della rete che realizzerà il progetto "AccompagnaMenti" (progetto innovativo di assistenza domiciliare alle persone con demenza finanziato dalla Fondazione Biverbanca) e prima della relazione in oggetto ne ha illustrato brevemente le finalità.

L'ipertensione arteriosa interessa circa il 30% della popolazione adulta e nella donna è più frequente dopo la manopausa ed è un grave fattore di rischio per malattie cardiovascolari quali ictus cerebale, infarto micardico, ecc.

In generale è asintomatica e spesso viene scoperta quando ci sono già dei danni in atto. È legata a fattori di rischio quali diabete, obesità, fumo che possono anche combinati tra di loro. Alla fine della relazione il dr. Berto ha risposto a numerose domande dei partecipanti ed infine il tradizionale "Caffè" (e non solo) organizzato dai Volontari dell'Oratorio ha concluso la manifestazione.

Ancora un "Caffè del Benessere" questa settimana: giovedì 13 aprile presso il Salone della Cooperativa del Favaro il dr. Poggi terrà una relazione dal titolo "A proposito di artrosi cervicale".