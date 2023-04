A Viverone si inaugura l'ufficio di prossimità per le pratiche del Tribunale

Giovedì, alle 12, sarà inaugurato nello stabile del vecchio Municipio di via Umberto I° l’Ufficio di Prossimità.

“Si tratta di una iniziativa promossa dal Ministero della Giustizia con la collaborazione della Regione Piemonte che ha fornito attrezzature e formazione ai nostri dipendenti ed il Tribunale di Biella, alla quale il Comune ha aderito – spiega il sindaco Renzo Carisio - E' un ufficio che tende a facilitare i rapporti del cittadino con le istituzioni, nel caso specifico i rapporti con il Tribunale di Biella. Questo per evitare accessi diretti al Tribunale ma rivolgendosi al nuovo ufficio creato in Comune. Gli atti che potranno essere trattati in questo ufficio sommariamente saranno: inoltrare le pratiche per l’amministrazione di sostegno; richiedere autorizzazione al giudice tutelare, autorizzazione di documenti validi per l’espatrio e la nomina di un curatore speciale; ricevere supporto per la compilazione della modulistica presso gli uffici giudiziari; avere informazioni e supporto sugli istituti di protezione giuridica; ottenere assistenza per altri servizi della volontaria giurisdizione che non richiedono l’ausilio di un avvocato”.