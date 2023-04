Un nuovo sentiero per l’Oasi Zegna, continua il progetto del CAI per mappare vie percorribili a piedi (foto CAI Trivero)

Negli ultimi giorni, gli associati al Club Alpino Italiano, si sono dedicati alla pulizia e al tracciamento di un nuovo itinerario del Tracciolino, che verrà in seguito “segnato” con i colori dell’associazione.

Il presidente della Sezione di Trivero, Massimo Biasetti ci illustra l’iniziativa: “Il cammino, nato molti anni fa, rappresentava una prima ipotesi per la Panoramica Zegna, che è stata in seguito elevata.” Il percorso, che parte dal Bocchetto Luvera, è raggiungibile attraverso il sentiero che costeggia il birrificio Jeb. “La via è particolarmente interessante per la lunga fascia pianeggiante, attraverso la quale è possibile arrivare al Bocchetto Sessera e passando da Bielmonte, raggiungere la Rocca d’Argimonia.”

Il tratto, da tempo abbandonato, nell’ultimo periodo si è rivelato trafficato; per questo motivo, gli associati hanno proposto di rimettere in sesto i pendii franati, affinché potesse tornare agibile in totale sicurezza. “L’idea - continua il presidente – è quella di rendere percorribili questo e altri itinerari, assegnargli un nome e registrarli a catasto. In questo periodo, sono molti gli escursionisti che vengono da fuori per percorrere le nostre vie tracciate ed è solo registrandole ufficialmente che possono diffondersi anche al di là dei nostri confini”.

Il lavoro sarà possibile grazie alle numerose collaborazioni che il CAI ha instaurato nel tempo. Grazie alla convenzione con la Fondazione BIellezza e i partenariati con la sezione di Biella, Mosso e della Valsessera. Il Club Alpino intende estendere le sue ramificazioni e incentivare le escursioni, grazie al contributo dei suoi associati.