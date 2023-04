“Truffe agli anziani: come difendersi”, incontro con la popolazione a Muzzano

Il Comune di Muzzano e l'arma dei Carabinieri stazione di Netro organizzano presso il Centro Incontri in via Rivetti 22 “Truffe agli anziani: come difendersi, un incontro con la popolazione.

L'appuntamento è il 14 aprile alle h.20.45.

"Grazie alla preziosa collaborazione dei Carabinieri del Comando di Netro - spiega il Sindaco Roberto Favario - , verranno forniti suggerimenti ed informazioni utili per limitare l’azione di truffatori e delinquenti. L’invito è rivolto ai cittadini di qualsiasi età. Vi aspettiamo!"