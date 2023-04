Lavori per la realizzazione del parcheggio a pagamento all'ospedale di Ponderano, modifiche alle linee dei bus

Proseguono i lavori per la realizzazione dei varchi di controllo degli accessi al parcheggio all'ospedale di Ponderano, lavori che impongono modifiche alle linee dei bus, alla 310 e alla 900.

In particolare, da oggi martedì 11 Aprile alle ore 8.00 a martedì 11 Luglio (e comunque secondo le necessità di cantiere), verrà chiuso al transito il tratto di via don Onorato Tamagno a partire dalla rotonda dei Donatori di Sangue.

Pertanto, le corse interessate delle Linee: 310 — Piverone – Ponderano – Biella – Valdengo – Valle Mosso e 900 — Biella – Anello Urbano, provenendo da via Rosselli/corso 53° Fanteria devieranno come segue: corso San Maurizio verso Cossato, svolta a destra in via Alberetti, a destra su via don Onorato Tamagno.

Dopodiché: ► fino a demolizione dell’isola di traffico di via don Tamagno all’accesso all’Ospedale, si proseguirà fino alla rotonda dei Donatori di Sangue (lasciata percorribile agli autobus) e si accederà all’Ospedale con percorso normale; ► durante la demolizione dell’isola di traffico, l’Ospedale non sarà accessibile, e la fermata/capolinea sarà spostata nell’area di parcheggio bus lungo via don Tamagno (sempre con rotatoria dei Donatori di Sangue ancora percorribile per gli autobus);► dopo la demolizione dell’isola di traffico, si potrà svoltare a sinistra per accedere all’Ospedale e non sarà più possibile raggiungere la rotonda dei Donatori di Sangue da via don Tamagno.

In ripartenza dall’Ospedale, si ripercorrerà via Alberetti con innesto su corso San Maurizio verso Cossato, inversione di marcia alla rotonda con via Cottolengo, ripresa dei percorsi normali.