Video adozioni di Gattopoli made in Biella odv, lei è Merlina, VIDEO

Merlina ha circa 12 o 13 anni, non vede da un occhio, ma fa le fusa come un cucciolo. Non ha avuto vita facile e addirittura alcuni gatti le hanno anche morsicato le orecchie. Quando è arrivata da noi era spelacchiata come una ranocchia. Eppure ha imparato a fidarsi e adora le carezze, è padrona indiscussa della poltrona nel salone e come ci si siede salta in braccio per ricevere due carezze. Lei è la classica gatta di casa buttata fuori alla morte della sua padrona anziana, la casa serviva ai parenti e alla badante quindi la gatta finisce in strada. Quando è arrivata da noi, ormai 6 mesi fa, era piena zeppa di parassiti di ogni tipo, ma ha sempre leccato le mani delle volontarie che la curavano, nonostante la sua iniziale timidezza. I due canini sono il motivo del nome Merlina, perché è come una streghetta dai lunghi denti. Ormai è abbastanza sicura di sè stessa e anche lei cerca una famiglia amorevole che se ne prenda cura in cambio delle fusa che lei regala.

Per aiutare i mici potete donare il vostro 5x1000 (codice fiscale 90071200027) a Gattopoli Made in Biella O.d.V. oppure fare una donazione: codice IBAN IT 64E 06085 44750 000001000717 intestato a “Gattopoli Made in Biella O.d.V.”

Gattopoli è aperta dal lunedì al venerdì (16-18) su appuntamento (per prenotazioni: 328 85 87 460), mentre il sabato (15-18) si può visitare senza prenotare. I volontari vi aspettano per farvi conoscere i loro splendidi mici.