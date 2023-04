Magnano, nuovo look per il parco giochi (foto dalla pagina Facebook di Comune di Magnano)

“Nuovo look per il nostro parco giochi grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella”. A darne notizia, nei giorni scorsi, sui propri canali social, il comune di Magnano. Sicuramente una bella notizia per tutte le famiglie del paese.