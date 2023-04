T.T. Biella: Weekend con grande risultato al Torneo a Piossasco

Settantasette atleti, incuranti delle festività pasquali, si sono presentati puntuali a Piossasco per disputare il torneo della vigilia. In programma le gare di singolo per le categorie 4^ e 5^.

Tra questi anche due rappresentanti del TT Biella, Alaa e Mattia Noureldin, padre e figlio, in una famiglia appassionata di Tennistavolo.

Nella gara di quinta categoria è da segnalare l’eccellente performance di Mattia, che termina il torneo chiudendo in seconda piazza, alle spalle dell’amico, e prossimo compagno di doppio agli “italiani” di Terni, Alessio Simon. Tutto agevole nel girone iniziale, in cui Mattia si impone, in tre set, su Garavelli e Fomici. Poi, nel tabellone, il giovane atleta inanella una serie di vittorie, quasi tutte concluse alla “bella”, che lo portano a disputare l’incontro di finale: prima Errico (9/4/-9/4), poi Alin Jar (-6/6/2/-4/11), quindi Valerio Livizoru (-6/14/-8/9/9); in semifinale è la volta di Soligo (-9/11/9/-5/5): solo in finale Noureldin cede contro Simon in tre set (7/7/8). Grazie a questa ottima prestazione, Mattia conquista oltre 500 punti nella classifica generale nazionale e si avvia praticamente a raddoppiare, con merito, il proprio bottino, che a inizio stagione era di circa 3700 punti.

Buona prestazione anche per papà Alaa, che supera il primo ostacolo del girone, pur battuto da Musso, ma con la brillante vittoria sul molto più quotato Jannon; viene poi fermato al primo turno del tabellone principale da Allais.

I due portacolori hanno poi disputato nel pomeriggio anche la gara di quarta categoria. Entrambi non sono riusciti a passare il girone battuti da Berti e Cardelli (Alaa) e da Piazzolla e Tregambi (Mattia).

Per informazioni sulle attività e sui corsi del Tennistavolo Biella: www.tennistavolobiella.it