A Ponderano a Pasquetta è protagonista la Fiera dei Gusti e dei Sapori, FOTO e VIDEO

Oggi lunedì 10 aprile, Pasquetta, a Ponderano ritorna dopo i vari stop degli anni passati la 29 edizione di “ Fiera Gusti e Sapori”, un ritorno che rende la Pro loco di Ponderano molto orgogliosa ed entusiasta per questo giorno, un ritorno alle sue origini agricole , un ringraziamento per chi continua a portare avanti un mestiere unico e con molti sacrifici .

Alberto Marasco presidente della Pro Loco di Ponderano: "Dopo 4 anni ricominciamo a fare rivivere il paese, a fare manifestazioni, a fare qualcosa di concreto per il territorio come abbiamo sempre fatto. Non è stato tanto difficile recuperare lo spirito e le forze. Un gruppo di giovani che si sono cimentati in questa scommessa, ci hanno dato lo spirito e l'iniziativa e la forza per farla questa festa"

Per il presidente, Pasquetta vuol dire stare in compagnia ma non solo: "Vuol dire soprattutto capire i problemi di questi lavoratori, degli allevatori, perchè negli ultimi anni hanno subito delle grosse conseguenze dovute alla guerra in Ucraina con aumento mangimi, alla siccità, tutte problematiche che vanno messe sul piatto per queste persone".

Nel pomeriggio è prevista anche la premiazione degli allevatori e l'arrivo dei falconieri.