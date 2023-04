A Candelo a Pasquetta c'è il pin-nic del gusto, FOTO

Sono una quindicina gli espositori oggi 10 aprile al ricetto di Candelo in occasione del Mercato dei Produttori Agricoli al Ricetto di Candelo, dalle mostarde, ai salumi, alla toma di alpeggio, miele...l'eccellenza del nostro territorio.

Roberto Costella presidente Slow Food Piemonte e Valle d'Aosta: "Questo è un appuntamento speciale che si inserisce all'interno del palinsesto del mercato dei produttori nel ricetto di Candelo, che si svolge ogni prima domenica del mese. In occasione di Pasquetta, è nata l'idea di fare questo pic-nic del gusto in cui coloro che partecipano possono fermarsi a un presidio organizzato, in pratica verrà loro consegnata una busta con l'occorrente per fare un pic-nic all'interno delle mura".