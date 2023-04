A Gaglianico si presentano i libri di Michele Carini e Renata Bertero

L' Associazione Nuova Alba, per il ciclo di serate "Letteratura", presenta i libri degli scrittori Michele Carini e Renata Bertero, dell'associazione Orizzonti Creativi. Moderatrice: Patrizia Umilio (responsabile Dipartimento Editoria - Nuova Alba).

Interverranno gli artisti: Iole Notarangelo (lettrice), Domenico Tacchio (lettore, responsabile Dipartimento Cultura - Nuova Alba). Appuntamento a giovedì 13 aprile, alle 20.30, presso il Centro Incontri in via Gramsci n. 10, Gaglianico. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: per info email: cultura@associazionenuovaalba.org o telefono: 3207299420.