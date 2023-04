Vigili del Fuoco vanno in soccorso di un capriolo incastrato in una recinzione a Ponzone

Vigili del Fuoco vanno in soccorso di un capriolo incastrato in una recinzione, foto Pixabay

I vigli del Fuoco di Ponzone nella mattina di oggi lunedì 10 aprile stavano tornando in sede dopo essere intervenuti nuovamente a Soprana, quando sono stati chiamati per un secondo intervento, proprio vicino alla loro sede: un capriolo è rimasto incastrato in una recinzione.

Anche in questo caso per fortuna l'intervento si è risolto velocemente e nel migliore dei modi, senza ferite per la povera bestiola. E' bastato che i Vigili del Fuoco lo aiutassero giusto un pochino per poter liberarsi e in un attimo era già tornato a correre nel bosco.