Rifiuti abbandonati a Cerrione, il sindaco sbotta: “Maleducazione non ha confini” FOTO

“La maleducazione e l’inciviltà non hanno confini”. A dirlo il sindaco di Cerrione Anna Maria Zerbola, da sempre molto attenta e sensibile alle tematiche ambientali. Nei giorni scorsi, infatti, ignoti hanno abbandonato nelle campagne del paese sacchi e rifiuti di vario genere, in barba alle regole del vivere civile.

“Due persone hanno lavorato tutto giorno per rimettere in ordine la via Monte Mucrone di Cerrione – sottolinea il primo cittadino - Seguiti dal consigliere Gaetano Iapichino, hanno raccolto tutta l’immondizia portata e abbandonata lungo il bordo della strada. Con gentilezza vogliamo ricordare che a Cerrione c’è anche una stazione di conferimento dei rifiuti. Facciamo uno sforzo.... rispettiamo l’ambiente”.