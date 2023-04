Fortunatamente si è risolto solo con tanta paura per il conducente del mezzo, l'incidente che nel pomeriggio di oggi lunedì 10 aprile intorno alle 16 ha visto una vettura sbandare e finire contro la tubatura del gas.

Il fatto è successo lungo la via che collega Occhieppo Inferiore e Occhieppo Superiore. Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, la ditta incaricata de gas per sistemare la perdita e i Carabinieri per i rilievi di rito.