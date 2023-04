Ladri a Pasqua a Cossato e a Sandigliano, in un'abitazione e in un bar

I malfattori non si fermano nemmeno a Pasqua. A Cossato una donna ha denunciato ieri domenica 9 aprile un furto nella sua abitazione che dovrebbe essere avvenuto nel pomeriggio mentre lei era lontana da casa. Secondo i primi rilievi effettuato dai Carabinieri, i ladri dovrebbero essere entrati dalla finestra, hanno messo tutto a soqquadro e hanno portato via monili in oro e denaro. Il danno è ancora da quantificare.

A Sandigliano è invece stato denunciato ai Carabinieri un furto in un bar, dove sono stati portati via gratta e vinci, sigarette e 500 euro circa dalle macchinette.

Per entrare i ladri sarebbero entrati da una porta sul retro.