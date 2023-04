Il vicino fa troppo rumore per qualche bicchiere di troppo, arrivano i Carabinieri e il 118 lo porta in ospedale

E' successo intorno alle 23 a Crevacuore, ieri a Pasqua, domenica 9 aprile: un uomo ha telefonato al 112 per via del vicino un po' troppo rumoroso per qualche bicchiere di troppo.

I Carabinieri sono quindi arrivati a casa del vicino dove lo hanno trovato effettivamente con un tasso alcolemico elevato. A questo punto hanno chiamato il 118 che lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso.

I militari hanno poi scortato l'ambulanza fino al nosocomio.