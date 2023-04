Alpini, la sede di Vigliano compie 40 anni: ecco il programma dei festeggiamenti

Per il 40° anniversario della costruzione della sede, il gruppo Alpini di Vigliano Biellese, con il patrocinio ed il sostegno del Comune, e con la straordinaria partecipazione della Fanfara Alpina Tridentina "Walter Smussi", invita la cittadinanza tutta alla manifestazione organizzata per domenica 16 aprile, con il seguente programma: alle 9.30, sede Viale Alpini d’Italia 5, alzabandiera.

A seguire, sfilata lungo via Dante, via Milano e viale della Rimembranza, accompagnati dalla Fanfara Alpina Tridentina “Walter Smussi”. Alle 10.30, alla Chiesa di Santa Maria Assunta avrà luogo la santa messa solenne. Poi sfilata di ritorno verso la sede con pranzo sociale alle 12.30 (per informazioni 3471097171).

“Tutti i cittadini – si legge nella nota del Comune - sono invitati a prendere parte all'evento, a esporre il tricolore, ad accogliere e sfilare con gli Alpini lungo il percorso dalla sede di viale Alpini d'Italia alla Chiesa di Santa Maria Assunta e ritorno”.