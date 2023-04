Ragazzi di Piedicavallo, ma anche di Andorno e di Vercelli hanno scelto di trascorrere la Pasquetta, oggi lunedì 10 aprile, tra amici a Piedicavallo, al Parco Ravere e nell'area pic-nic. Alcuni hanno addirittura trascorso la notte in zona dormendo in tenda, per essere pronti a iniziare i festeggiamenti della giornata già al mattino presto.