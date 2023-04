Ospitalità del turismo green, al via 3 incontri per operatori turistici dell’Alto Piemonte

Migliorare la gestione delle strutture ricettive supportandole in scelte strategiche, come la ristrutturazione degli spazi o la definizione della politica di prezzo, con una particolare attenzione alle decisioni in ottica green e bike: questo l’obiettivo del corso di formazione organizzato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte con il supporto dell’Azienda Speciale Fedora.

L’iniziativa è articolata in tre incontri, della durata di sette ore ciascuno (dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00), che si svolgeranno in presenza presso la sede camerale di Baveno nel mese di aprile. Si partirà giovedì 13 con la prima giornata formativa dedicata alla ristrutturazione degli spazi ricettivi sulla base dei criteri di sostenibilità ambientale e per accogliere una clientela appassionata di cicloturismo. Giovedì 20 verrà approfondito il tema della misurazione e valutazione della performance dell’hotel mentre giovedì 27, data dell’ultimo incontro, si parlerà di definizione del pricing e vendita dei servizi. Il percorso, totalmente gratuito, si rivolge a titolari, gestori e collaboratori di strutture ricettive e ad operatori turistici delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli con possibilità di seguire l’intero percorso o un singolo modulo di interesse.

La docenza sarà curata da Teamwork Hospitality, società specializzata in consulenza e formazione per l’ospitalità. Per partecipare basta compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito camerale www.pno.camcom.it dove è possibile prendere visione dei programmi completi di ciascun incontro. L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto “In bici a pelo d'acqua, pedalando senza fretta nell'area transfrontaliera, dal Vallese al Novarese, lungo le reti cicloturistiche, alla scoperta della cultura, della natura, della storia e dell’enogastronomia”, finanziato a valere sul Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020, che vede come capofila di parte italiana l'ATL Terre dell'Alto Piemonte e di cui la Camera di Commercio è partner. Maggiori informazioni possono essere richieste alla Segreteria Organizzativa (email: promozione@pno.camcom.it – telefono 0161 598296-242).