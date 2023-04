Oasi Zegna, pochi pic-nic a Pasquetta, tanti che scelgono una sana camminata, foto Mauro Benedetti per newsbiella.it

Pasquetta all'Oasi Zegna all'insegna della salute e del benessere.

Sono tante le persone che oggi lunedì 10 aprile hanno scelto di passare una giornata in mezzo al verde. Alcuni di loro si sono organizzati per un pic-nic, mentre davvero tante persone zainetto in spalla hanno scelto di passare una giornata a camminare, quindi mangiarsi un panino lungo i sentieri.

Tra le persone che hanno scelto di passare questa Pasquetta con una temperatura non troppo calda ma comunque piacevole in alcuni punti dell' Oasi Zegna, ci sono le famiglie di Ivrea Pallante, Ciobetto e Benedetti che si incamminano verso il Santuario San Bernardo, un gruppo di biker, la famiglie Dellarole Vialardi alla Conca dei Rododendri e un gruppo di Alessandria che abbiamo trovato nei pressi della chiesetta alpina.

Tante le persone anche alla Bocchetta di Margosio, a Bielmonte.

Alcuni ragazzi hanno anche sfidato le temperature non proprio clementi alla casa del pescatore

Al Monticchio ci sono anche Zanni, Poddis, Santomauro da Andorno che hanno sfidato il freddo