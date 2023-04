Lavori teleriscaldamento, ecco come cambia la viabilità a Cossato

Nei giorni scorsi, è terminato il cantiere su via Mazzini, a Cossato, con la completa riapertura dell'intersezione a rotatoria con via Matteotti/Paietta.

A darne notizia il Comune sui propri canali social circa le modifiche alla viabilità per la posa delle tubazioni del teleriscaldamento: “Dalla prossima settimana i lavori proseguiranno in via Paietta dove la circolazione stradale sarà regolata a senso unico di marcia con direzione verso via Amendola. Si ricorda alla cittadinanza che tutte le info di modifica alla viabilità sono sempre reperibili in tempo reale sul sito istituzionale del Comune, al link seguente (https://www.comune.cossato.bi.it/it/news/1427769)