E alla Bossola è Pasquetta con lo zaino in spalla

Zaino in spalla, panino da mangiare lungo i sentieri, anche la Bossola è stata meta di persone che oggi lunedì 10 aprile, Pasquetta, hanno deciso di fare due passi tra i boschi per godersi il paesaggio e rilassarsi in questo ultimo giorno di vacanze prima della ripresa di domani.

Nella foto un gruppo di Sordevolo.