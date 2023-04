Anche Oropa, è stata una meta gettonata nel biellese per Pasquetta, foto Mauro Benedetti per newsbiella.it

E anche la zona di Oropa è stata gettonata in questa giornata di Pasquetta come meta per un pic-nic o una grigliata. Una famiglia di Mappano, per la prima volta a Biella ha scelto di fermarsi a mangiare qualcosa nell'area dell'ex cave al Favaro, come anche una famiglia di Torino.

Torinesi hanno mangiato al piedi della Busancano, come altra gente di Biella e di Casale Monferrato. La stessa scelta l'hanno fatta famiglie di Vercelli, che hanno purtroppo fatto però notare come i tavoli dell'area pic-nic siano da sistemare. Nelle vicinanze c'erano anche famiglie di Milano e Pianezze e motociclisti di Milano, un'altra famiglia di San Maurizio e un'altra di Vercelli.

Filippo d'Agostino ha raggiunto la valle in sella alla sua bici, ha mangiato un panino alla veloce ed ha raggiunto le Sette Fontane.