Valle Elvo, lavori in corso sui ponti della Provinciale 500 - Foto archivio newsbiella.it

Lavori in corso dallo scorso 30 marzo in Valle Elvo, lungo la Strada Provinciale 500 dove si stanno svolgendo interventi di adeguamento e miglioramento dei ponti attraversati dalla provinciale, e, dove, ininterrottamente fino al 3 ottobre, saranno in vigore senso unico alternato regolano da semaforo mobile e limite di 30 Km/h.

Ecco tutti i punti della provinciale dove si trovano i ponti: a Graglia i km 6+450, 7+320 e 9+050; a Netro i km 9+880, 10+000 e 11+885; a Donato i km 12+830, 14+435 e 14+475.