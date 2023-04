Rivoluzione a Occhieppo Inferiore con la piattaforma delle notifiche digitali

Occhieppo Inferiore ha vinto il bando PNRR: con 23.147 euro rivoluzionerà il modo di inviare ai cittadini quegli atti legali degli uffici pubblici che oggi sono spediti solo via raccomandata o posta elettronica certificata (pec), perché occorre avere certezza della ricezione. Come le multe, per esempio.

La Piattaforma delle notifiche digitali è tra i progetto più attesi tra quelli promossi dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Entro dicembre, saranno almeno 800 i Comuni dovranno trasmettere gli avvisi attraverso la Piattaforma delle notifiche digitali per rispettare gli impegni con la Commissione europea.