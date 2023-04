A Cavaglià Silvia Grua presenta il suo libro “I colori della salita - Ho sorriso alla vita pedalando fino al tetto del mondo"

Sabato 15 aprile alle ore 10.30 a Cavaglià, nella Sala Convegni dell’edificio Aquila, nell’ambito dell’appuntamento mensile “Aperitivo con l’autore” organizzato dalla Biblioteca comunale, la ciclista e podista Silvia Grua presenterà il suo libro «I colori della salita - Ho sorriso alla vita pedalando fino al tetto del mondo», edito da Capovolte.

L’atleta, originaria di Villareggia, nel settembre del 2021 ha realizzato il progetto «EverestingdiSilvia», in cui ha pedalato per 18 ore e 11 minuti percorrendo 27 volte in bicicletta la salita tra Bollengo e Magnano per sostenere la ricerca medico-scientifica e dare una speranza a migliaia di malati di tumore, malattia contro la quale lei stessa si è trovata a combattere. A Cavaglià Silvia, una donna straordinaria che non si è mai arresa di fronte alle salite della vita, si racconterà partendo dalle pagine del suo libro, che dà voce alle sue passioni e ai suoi sogni ma anche alle sue paure e alle sue fragilità.

Libero Ciuffreda, direttore della struttura complessa Oncologia Medica 1 della Città della salute della Scienza - Presidio Molinette di Torino, scrive nella prefazione del libro: “Ascoltarla o leggere la sua storia, permette di sentire affluire calore vitale: dentro di noi qualcosa si muove, fino a sentirti a disagio e così fragile da chiederle di aiutarci a comprendere meglio il senso della nostra vita”.

La vendita del libro sostiene l’Associazione SAMCO Odv per le cure palliative.