Biella, in Biblioteca si presenta il volume “L’età dell’entusiasmo. La mia vita con Tiziano” di Angela Terzani Staude

Secondo appuntamento di #fuoriluogo OFF 2023, la rassegna di incontri ideati dall’Associazione Fuoriluogo ETS in collaborazione con la Biblioteca Civica di Biella, in attesa della nona edizione del festival #fuoriluogo, il festival letterario della Città di Biella, programmato nelle giornate del 1/2/3 settembre 2023. Appuntamento giovedì 13 aprile 2023 alle ore 18:30 presso la Biblioteca Civica di Biella, con Angela Terzani Staude in dialogo con Beppe Anderi.

Angela Terzani Staude sarà a Biella per presentare il suo nuovo libro dal titolo “L’età dell’entusiasmo. La mia vita con Tiziano” edito da Longanesi. Angela Terzani Staude ripercorre gli anni trascorsi con il marito Tiziano, la loro vita straordinaria e i grandi avvenimenti della Storia che hanno attraversato e raccontato. Di questi tempi in cui basta poco per definire «straordinaria» una vita, ben più che straordinaria ci appare la vita vissuta da Angela Terzani Staude con il marito Tiziano: una vita libera e pienissima, trascorsa a viaggiare per il mondo sull’onda delle domande e delle passioni del loro tempo e inseguendo i grandi avvenimenti della Storia. Tutto inizia a Firenze in un caldo pomeriggio di fine estate del 1957, quando Angela diciottenne incontra a casa di un’amica un giovane della sua stessa età che senza alcuna esitazione comincia a raccontarle di un suo viaggio in autostop e della volta in cui ha lavorato in un albergo di Losanna per pagarsi un soggiorno a Parigi, mostrandole così tutta la sua voglia di scoprire il mondo.

Coraggiosi, ribelli e animati dalla passione per la politica, dopo pochissimo tempo Angela e Tiziano iniziano la loro vita insieme. Raccontando con sincerità e commozione un’esistenza inestricabilmente intrecciata agli eventi che hanno segnato il Novecento, Angela Terzani ci affida anche la trascinante storia d’amore di una coppia che matura e si consolida affrontando sia le difficoltà personali e sentimentali, sia i problemi di una generazione e di una società alla strenua ricerca di identità e di valori. L’incontro è ad accesso libero fino ad esaurimento posti. Al termine dell’incontro è programmato il firma-copie. Angela Terzani Staude è nata a Firenze da genitori cosmopoliti tedeschi. Il padre era pittore, la madre architetto. Giovanissima, incontra Tiziano Terzani.

Con lui passa un primo decennio di studi e di lavoro tra Europa e Stati Uniti. Traduce dal tedesco opere di Jakob Burckhardt, Freud, Jung e altri. Nel 1972, col marito diventato giornalista e i due figli piccolissimi, Folco e Saskia, parte per l’Asia dove vivranno per trent’anni. A Singapore e l’Asia del Sudest seguono, dopo la fine della guerra in Vietnam, anni a Hong Kong, in Cina, Giappone e India. Del suo diario, regolarmente tenuto, pubblica “Giorni Cinesi” (1987) e “Giorni Giapponesi” (1994). Dal 2004 vive a Firenze occupandosi del lascito letterario e fotografico di Tiziano Terzani. Scrive le introduzioni ai suoi libri usciti postumi (“Fantasmi”, “Un’Idea di Destino”, “in America”) ed è presidente della giuria del Premio letterario internazionale “Tiziano Terzani” dell’Associazione vicino/lontano di Udine.