Dal Nord Ovest - Litiga con la fidanzata, arriva la Polizia e trova droga

51enne in manette per spaccio di sostanze di sostanze stupefacenti. La Polizia è intervenuta in corso Regina Margherita, a Torino, dove erano stata segnalata una lite tra fidanzati.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l'uomo sul pianerottolo, che era stato chiuso fuori dall’appartamento dalla compagna.Dopo aver sentito un odore di cannabis già fuori dall'alloggio, i poliziotti sono entrati e hanno trovato nel mobile della cucina nove barattoli pieni di marijuana, oltre a una bilancia e materiale per il confezionamento della droga.

Nascosti nel garage del 51enne c'erano altri tre barattoli di marijuana, quattro di hashish, una seconda bilancia, un coltello, diversi sacchetti di plastica trasparente utilizzati per il confezionamento della sostanza, una bustina contenente numerosi semi e 18 agende riportanti verosimilmente le vendite. Complessivamente, la droga recuperata e sequestrata ammonta a 970 grammi di marijuana, di cui 50 grammi di hashish.

Durante i controlli gli agenti hanno poi arrestato due persone ricercate: a finire in manette un 44enne marocchino e un 23enne egiziano. Il primo è stato rintracciato nel Vercellese, mentre il secondo nel Pinerolese.