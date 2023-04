Tenta il suicidio, salvata dai Carabinieri una donna di 47 anni

Una donna di 47 anni, residente nel basso Biellese, è stata tratta in salvo grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri. A dare l’allarme è stata la di lei figlia che, avendo ricevuto un sms telefonico inviatole dalla madre per portarla a conoscenza del gesto che stava per compiere, ha allertato il 112.

La pattuglia della Stazione Carabinieri di Andorno Micca, inviata sul posto, ha notato immediatamente il corpo della donna penzolare dal balcone del 1° piano dell’abitazione. I militari sono entrati nel cortile dell’immobile, nonostante la presenza di due cani di grossa taglia, prelevando un coltello dalla cucina e, con determinazione, hanno raggiunto la donna e tagliato la corda che aveva stretta al collo, la cui estremità era stata ancorata alla ringhiera del balcone. Adagiatala al pavimento, dopo una iniziale perdita di sensi, la donna ha ripreso a respirare affannosamente, lamentando con voce fioca dolori al torace.

Nel frattempo i militari, dopo aver richiesto l’intervento dell’ambulanza, hanno ricevuto indicazioni telefoniche dal personale sanitario sulle precauzioni da adottare in attesa del loro arrivo. Sul posto è giunta l’ambulanza del 118 che trasportava l’interessata presso il Nuovo Ospedale degli Infermi, in Ponderano, non in pericolo di vita. Se la caverà con qualche giorno di prognosi. Alla base del gesto ci sarebbero problemi di carattere economico.