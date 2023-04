Precipita per oltre 100 metri al Mucrone, salvata una donna

Emergono ulteriori dettagli circa l'incidente avvenuto nella conca di Oropa, a Biella. Nel pomeriggio intervento congiunto del Servizio Regionale di Elisoccorso del 118 e del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nella zona del Monte Mucrone.

Intorno alle 16.30 una donna ha lanciato l'allarme dopo essere precipitata per oltre un centinaio di metri da uno dei canali che scendono dalla cima sul versante meridionale della montagna. Nonostante la neve e il ghiaccio, era riuscita ad arrestarsi appena sopra un salto di roccia riportando un infortunio di lieve entità.

La zona era interessata dalla nebbia, per cui una prima squadra del Soccorso Alpino ha raggiunto Oropa per valutare la situazione. Grazie a un leggero miglioramento del meteo, l'eliambulanza è stata mandata in loco e ha sbarcato al verricello 3 tecnici circa 150 metri a valle del punto in cui si trovava la donna.

Con progressione alpinistica su terreno misto di roccia e ghiaccio, la donna è stata raggiunta, messa in sicurezza e calata verso valle fino a un punto libero dalla nebbia dove l'intera comitiva è stata nuovamente imbarcata e trasportata a valle.